Во Франции заявили о возвращении Россией статуса мировой державой

Россия , отстаивая суверенитет других государств, вновь стала мировой державой, считает сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции Москве Жан де Глиниасти.

Главным успехом России дипломат считает умение говорить и договариваться со всеми. Де Глиниасти напомнил, что прекращения боевых действий и мира в Сирии добилась именно Москва, а не Вашингтон. При этом он выразил мнение, что российско-турецкий меморандум де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.

По словам дипломата, несмотря на то, что США все еще сохраняют влияние на Ближнем Востоке, они вынуждены признать возросшее влияние Москвы. В то же время Европа, и в частности Франция, по мнению дипломата, окончательно потеряли контроль над ситуацией и рискуют уйти из региона надолго.

Де Глиниасти отметил, что кроме экономики, у России есть два других столпа внешней политики великой державы. Первый — это мягкая сила, второй — безопасность.

При этом экс-посол отметил, что особенность России, заключающуюся в том, что она — мировая держава, но у нее нет больших финансовых возможностей. Как бы то ни было, она компенсирует все эти недостатки большим дипломатическим умом, подвел итог Де Глиниасти.

Ранее в Британии назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.