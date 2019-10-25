Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции заявили о возвращении Россией статуса мировой державой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 59 минут назад
Во Франции заявили о возвращении Россией статуса мировой державой
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия, отстаивая суверенитет других государств, вновь стала мировой державой, считает сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.
Главным успехом России дипломат считает умение говорить и договариваться со всеми. Де Глиниасти напомнил, что прекращения боевых действий и мира в Сирии добилась именно Москва, а не Вашингтон. При этом он выразил мнение, что российско-турецкий меморандум де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.
По словам дипломата, несмотря на то, что США все еще сохраняют влияние на Ближнем Востоке, они вынуждены признать возросшее влияние Москвы. В то же время Европа, и в частности Франция, по мнению дипломата, окончательно потеряли контроль над ситуацией и рискуют уйти из региона надолго.
Де Глиниасти отметил, что кроме экономики, у России есть два других столпа внешней политики великой державы. Первый — это мягкая сила, второй — безопасность.
При этом экс-посол отметил, что особенность России, заключающуюся в том, что она — мировая держава, но у нее нет больших финансовых возможностей. Как бы то ни было, она компенсирует все эти недостатки большим дипломатическим умом, подвел итог Де Глиниасти.
Ранее в Британии назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Небензя дал отпор Германии в СБ ООН Небензя дал отпор Германии в СБ ООН Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера
Комментарии
Политика , Ближний Восток , РИА Новости , Le Figaro , Москва , Сирия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма186
Россия признали «мировой державой»
Россия признали «мировой державой»7
Россияне потратили миллионы на настойку боярышника
Россияне потратили миллионы на настойку боярышника21
Зеленского уличили во лжи
Зеленского уличили во лжи14
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя дал отпор Германии
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя дал отпор Германии360
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение