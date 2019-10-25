Россия продолжит мирить сирийцев и курдов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами. Это поможет в налаживании диалога между Дамаском и курдами.

Готовы и далее помогать сирийским властям и курдам в выстраивании диалога по насущным вопросам, — цитирует Небензю ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что российская военная полиция приступила к патрулированию по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы. Протяжённость маршрута патрулирования составила более 60 км, он протянулся от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Абуда.