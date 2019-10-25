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Россия продолжит мирить сирийцев и курдов 

News.ru + ещё 3 38 минут назад
Россия продолжит мирить сирийцев и курдов
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами. Это поможет в налаживании диалога между Дамаском и курдами.
Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Готовы и далее помогать сирийским властям и курдам в выстраивании диалога по насущным вопросам, — цитирует Небензю ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что российская военная полиция приступила к патрулированию по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы. Протяжённость маршрута патрулирования составила более 60 км, он протянулся от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Абуда.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Войска , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Дамаск
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