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Небензя оценил решение Трампа выделить «Белым каскам» $4,5 млн 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Небензя оценил решение Трампа о помощи «Белым каскам»
Фото: AFP © Msallam ABDALBASET
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал решение президента США Дональда Трампа выделить $4,5 млн организации «Белые каски» неверным применением средств.
«Неверное применение средств, которые можно было потратить на гораздо более благородные и полезные цели в Сирии», — цитирует РИА Новости Небензю.
22 октября Трамп утвердил выделение $4,5 млн помощи «Белым каскам».
В феврале в МИД России заявили, что российская сторона ведёт работу по развенчанию мифа западных спецслужб об «исключительно гуманитарной деятельности» организации «Белые каски».
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Политика , Василий Небензя , Дональд Трамп , МИД , ООН , РИА Новости , США
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