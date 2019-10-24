Небензя оценил решение Трампа о помощи «Белым каскам»

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал решение президента США Дональда Трампа выделить $4,5 млн организации «Белые каски» неверным применением средств.
«Неверное применение средств, которые можно было потратить на гораздо более благородные и полезные цели в Сирии», — цитирует РИА Новости Небензю.
22 октября Трамп утвердил выделение $4,5 млн помощи «Белым каскам».
В феврале в МИД России заявили, что российская сторона ведёт работу по развенчанию мифа западных спецслужб об «исключительно гуманитарной деятельности» организации «Белые каски».