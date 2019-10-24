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Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Герасименко, попавшего в ДТП 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ГД одобрила снятие неприкосновенности с Герасименко
Фото: РИА Новости
Госдума на заседании в четверг приняла постановление о согласии на снятие неприкосновенности с депутата Госдумы Николая Герасименко ("Единая Россия"). За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.
Решение было принято в связи с дорожным инцидентом с участием Герасименко. Речь идет о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная статья регламентирует наказание за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, грозит штрафом в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.
Как пояснил ранее ТАСС председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба, "субъектность предполагает испрашивание разрешения через Генпрокуратуру с направлением материалов в суд".
По словам Аршбы, Герасименко грозит штраф на сумму 10 тыс. рублей или лишение водительских прав, если судом его вина будет доказана. Он добавил, что все стороны готовы сотрудничать.
В июне Telegram-канал 112 сообщал, что Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве. Сам депутат тогда подтвердил ТАСС, что стал участником дорожного происшествия, но подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. По его словам, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для его здоровья. Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.
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Комментарии
Политика , Николай Герасименко , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума , ИТАР-ТАСС
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