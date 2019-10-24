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В Госдуме выступили за возвращение смертной казни 

Национальная Служба Новостей 36 минут назад
В Госдуме выступили за возвращение смертной казни
Фото: nsn.fm
Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин в ходе пресс-конференции НСН заявил, что в Госдуму будет внесен проект закона по снятию моратория на смертную казнь. По его мнению, крайняя мера должна быть применена, в том числе в отношении преступников, покусившихся на жизнь детей.
«Мы считаем, что надо ужесточать ответственность для преступников. Надо снимать мораторий на смертную казнь. Я направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину. Готовлю поправки о смертной казни в Уголовный кодекс. Этот дамоклов меч должен висеть над преступниками. Такой законопроект будет внесен в Госдуму», — сообщил депутат.
Между тем зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против смертной казни. Она считает, что для преступника это будет слишком легкая смерть.
«Мне кажется, что человек должен гнить в аду и дальше продолжать страдать. А так — этот легкая история», — заявила она.
Тема пресс-конференции: «Детские тропы: Как обезопасить детей по дороге в школу?». После убийства девятилетней Лизы в Саратове в Госдуме начали обсуждать тему возвращения смертной казни в России.
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Комментарии
Политика , Оксана Пушкина , Валерий Рашкин , Владимир Путин , Госдума , КПРФ
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