Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль назвал тему встречи президентов России и Судана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Кремль назвал тему встречи президентов России и Судана
Фото: РИА Новости
В ходе переговоров президентов России и Судана в Сочи обсуждалась тема военно-технического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня переговоров», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обсуждалась на встрече с президентом Судана тема покупки комплексов С-400.
Напомним, в среду президент Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи заявил, что Россия намерена оказывать поддержку Судану для урегулирования ситуации внутри страны.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера Россия направила ноту протеста после срыва Арменией оружейного тендера Кадыров поручил воспитывать уехавшую из Чечни молодежь Кадыров поручил воспитывать уехавшую из Чечни молодежь Путин высказался о сокращении военных расходов Путин высказался о сокращении военных расходов
Политика , Африка , В мире , Оружие , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Сочи , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1089
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Школьница изнасиловала двух семиклассниц27
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение