Поклонская поспорила с Милоновым по поводу Хэллоуина

Депутат осудила борьбу коллеги Виталия Милонова с праздником и заявила, что она, как коренная украинка, не может разделить его настороженное отношение к тыквам.

"По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться", — написала Поклонская.

Она также обратилась к учителям и родителям с просьбой сообщать ей о давлении на школы в данном вопросе.