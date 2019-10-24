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Поклонская поспорила с Милоновым по поводу Хэллоуина 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Поклонская поспорила с Милоновым по поводу Хэллоуина
Фото: РИА Новости
На официальной странице депутата Государственной думы Натальи Поклонской был опубликован пост в защиту Хэллоуина.
Депутат осудила борьбу коллеги Виталия Милонова с праздником и заявила, что она, как коренная украинка, не может разделить его настороженное отношение к тыквам.
"По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться", — написала Поклонская.
Она также обратилась к учителям и родителям с просьбой сообщать ей о давлении на школы в данном вопросе.
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Политика , Наталья Поклонская , Виталий Милонов , Госдума
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