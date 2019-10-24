Поклонская поспорила с Милоновым по поводу Хэллоуина 

На официальной странице депутата Государственной думы Натальи Поклонской был опубликован пост в защиту Хэллоуина.
Депутат осудила борьбу коллеги Виталия Милонова с праздником и заявила, что она, как коренная украинка, не может разделить его настороженное отношение к тыквам.
"По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться", — написала Поклонская.
Она также обратилась к учителям и родителям с просьбой сообщать ей о давлении на школы в данном вопросе.