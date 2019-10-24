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МИД предупредил россиян о протестах в Испании 

News.ru + ещё 3 1 час назад
МИД предупредил россиян о протестах в Испании
Фото: xcitepress/Global Look Press
Митинг в поддержку каталонских политиков пройдёт в испанской Барселоне 27 октября, сообщили в Ситуационно-кризисном центре Министерства иностранных дел России.
Акция запланирована на 12 часов по местному времени (13 часов по Москве) на проспекте Пассеч-де-Грасиа, сообщается в Twitter ДСКЦ МИД.
Дипломаты предупредили об усилении мер безопасности и возможных уличных беспорядках.
19 октября во время митингов сторонников независимости Каталонского региона пострадали по меньшей мере 182 человека. Полиция использовала слезоточивый газ и водомёты, чтобы разогнать толпу. Были задержаны не менее 52 человек.
Массовые демонстрации сотрясают автономию с 14 октября. Поводом стало решение Верховного суда Испании, который вынес приговор 12 каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять из них получили от девяти до 13 лет заключения, ещё трое отделались штрафами.
16 октября на Барселону двинулись пять колонн протестующих из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны. Только в первой из них, по подсчётам полиции, было не менее 10 тысяч человек. Существует опасение, что стоящая за народными волнениями организация «Демократическое цунами» собирается парализовать регион протестами по «гонконгскому» сценарию, писал News.ru.
Борьба каталонцев за выход из испанского королевства идёт уже несколько веков. Свою автономию нация потеряла в 1714 году после Войны за испанское наследство. Регион получил частичную независимость в 1979 году. Сепаратизму способствует развитая экономика территории. Каталония с населением в 16% от общего числа даёт четверть валового национального продукта страны.
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Политика , МИД , Испания , Москва
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