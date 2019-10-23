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Россия может отозвать заявление СССР о признании комиссии в рамках Женевских конвенций 

Парламентская газета 47 минут назад
РФ может отозвать заявление СССР о Женевских конвенциях
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
Госдума рассмотрит законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года на пленарном заседании 24 октября. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
«На пленарном заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года», — сказал он.
Ранее Президент России Владимир Путин внёс соответствующий документ в Госдуму. Четвёртая Женевская конвенция о защите гражданского населения в мирное время была принята в 1949 году. Документ направлен на защиту людей во время международных военных конфликтов.
Дополнительный Протокол I был подписан СССР в 1977 году. Документом учреждалась международная комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах.
Однако с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций, а представителя РФ в её составе нет. При этом Россия регулярно уплачивает ежегодные взносы в бюджет комиссии.
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Комментарии
Политика , Александр Жуков , Владимир Путин , Госдума
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