РФ может отозвать заявление СССР о Женевских конвенциях

Россия может отозвать заявление СССР о признании комиссии в рамках Женевских конвенций

Госдума рассмотрит законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года на пленарном заседании 24 октября. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков

«На пленарном заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года», — сказал он.

Ранее Президент России Владимир Путин внёс соответствующий документ в Госдуму. Четвёртая Женевская конвенция о защите гражданского населения в мирное время была принята в 1949 году. Документ направлен на защиту людей во время международных военных конфликтов.

Дополнительный Протокол I был подписан СССР в 1977 году. Документом учреждалась международная комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах.

Однако с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций, а представителя РФ в её составе нет. При этом Россия регулярно уплачивает ежегодные взносы в бюджет комиссии.