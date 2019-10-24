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Путин заявил о готовности России продолжать готовить военных стран Африки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Путин: РФ продолжит подготовку военных из стран Африки
Фото: РИА Новости
Россия настроена и дальше вести подготовку военных и сотрудников правоохранительных органов стран Африки для обеспечения безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.
«Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных учебных заведениях. В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из 20 африканских государств. В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях», — передает РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании саммита «Россия-Африка».
По словам российского лидера, Россия продолжит активно участвовать в разработке стратегической линии по укреплению стабильности в Африке и обеспечению региональной безопасности.
«В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что российская сторона выступает за повышение роли африканских государств в разрешении локальных конфликтов.
«При этом неизменно следуем принципу: «африканским проблемам — африканские решения», о чем мы говорили вчера уже с коллегами неоднократно», — сказал президент России.
Напомним, в среду президент Владимир Путин заявил, что меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Министерство обороны , Совбез ООН , МВД , ЕАЭС , РИА Новости
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