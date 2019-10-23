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Глава Якутии стал блогером 

Российская Газета
Глава Якутии стал блогером
Фото: ТАСС
Глава Якутии Айсен Николаев обзавелся своим каналом "Айсблог" на YouTube.
— Главной задачей этого блога я вижу идею привлечения к нам в Якутию интересных людей. Я сторонник того, чтобы такое взаимообогащение шло постоянно, — пояснил Николаев.
Первый выпуск посвящен развитию стрит-арта. Тема актуальна. Недавно в республике завершился фестиваль LETO.YAKUTIA, в рамках которого молодые художники разрисовывали "глухие" стены жилых домов и даже объекты коммунального хозяйства, портившие городские пейзажи, а теперь ставшие их украшением. Собеседниками главы региона стали уличный художник из Нижнего Новгорода Никита Кузнецов и его коллеги из Якутска.
За сутки "Айсблог" обрел более 200 подписчиков. Из полутора тысяч посмотревших ролик несколько десятков человек оставили комментарии.
К тем, кому интересен этот канал, Айсен Николаев обратился с предложением писать в комментариях, кого бы они хотели видеть в качестве гостя в следующем выпуске.
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Комментарии
Политика , Интернет , Никита Кузнецов , Айсен Николаев , Республика Саха (Якутия)
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