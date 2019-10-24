Стала известна судьба задержанного в США Билалова

Стала известна судьба задержанного в США экс-главы «Курортов Северного Кавказа»

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главу Курортов Северного Кавказа Ахмеда Билалова , задержанного в США, депортируют либо в Германию, либо в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иммиграционный суд Соединенных Штатов должен решить, куда будет выслан Билалов. Его могут отправить в страну, из которой он прибыл — Германию, или же в Россию, где против него возбуждено уголовное дело.

По данным издания, Билалов въехал на территорию США по неиммиграционной визе в мае 2016 года. Ее срок истек в мае 2019-го, однако россиянин не покинул страну. Его задержали в собственном доме в штате Флорида и отправили в центр временного содержания в Майами, где он будет ждать рассмотрения дела.