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Стала известна судьба задержанного в США экс-главы «Курортов Северного Кавказа» 

Lenta.ru + ещё 48 1 час назад
Стала известна судьба задержанного в США Билалова
Фото: РИА Новости
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главу Курортов Северного Кавказа Ахмеда Билалова, задержанного в США, депортируют либо в Германию, либо в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Иммиграционный суд Соединенных Штатов должен решить, куда будет выслан Билалов. Его могут отправить в страну, из которой он прибыл — Германию, или же в Россию, где против него возбуждено уголовное дело.
По данным издания, Билалов въехал на территорию США по неиммиграционной визе в мае 2016 года. Ее срок истек в мае 2019-го, однако россиянин не покинул страну. Его задержали в собственном доме в штате Флорида и отправили в центр временного содержания в Майами, где он будет ждать рассмотрения дела.
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Политика , Ахмед Билалов
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