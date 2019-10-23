Асад заявил Путину о недопустимости захвата сирийской территории

Как передаёт РИА Новости, также Асад высказался о необходимости возвращения в Сирию беженцев. По его словам, власти страны будут продолжать бороться с терроризмом и захватом своих территорий.

До этого Асад назвал своего турецкого коллегу в связи с военными действиями Анкары в Сирии «расхитителем» чужих земель.