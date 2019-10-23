Президент Сирии Башар Асад в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул, что Дамаск выступает против любого захвата территорий Арабской Республики. По его мнению, в ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
Как передаёт РИА Новости, также Асад высказался о необходимости возвращения в Сирию беженцев. По его словам, власти страны будут продолжать бороться с терроризмом и захватом своих территорий.
Как писал News.ru, ранее президент России Владимир Путин проинформировал по телефону Башара Асада о положениях меморандума, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о завершении турецкой военной операции «Источник мира» против курдского самоуправления на северо-востоке Сирии.
До этого Асад назвал своего турецкого коллегу в связи с военными действиями Анкары в Сирии «расхитителем» чужих земель.