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КВНщик стал постпредом главы Калмыкии при президенте России 

Lenta.ru + ещё 3 35 минут назад
Популярный КВНщик ушел в политику
Фото: Сергей Киселев / Информагентство "Москва"
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом сообщил у себя в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Уверен, он [Тарбаев] сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», — написал Хасиков. Он добавил, что Тарбаев — состоявшийся общественный деятель и успешный предприниматель, «которому по силам задачи любой сложности».
37-летний участник КВН Сангаджи Тарбаев продюсировал для СТС проекты «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Однажды в милиции», «Светофор», «Кухня». С 2019 года он является членом Общественной палаты Москвы.
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Политика , Сангаджи Тарбаев , Республика Калмыкия
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