Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии

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Путин анонсировал судьбоносные решения по ситуации на границе Сирии и Турции 

Lenta.ru + ещё 6 28 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийской-турецкой границе. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
«Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран», — сказал глава государства.
По словам Путина, они являются «очень важными, если не судьбоносными». Как отметил глава государства, ситуация на ситуация, которая сейчас сложилась на границе Сирии и Турции достаточно острая.
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Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Анкара , Москва , Сирия , Сочи , Турция
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