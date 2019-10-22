Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии

Путин анонсировал судьбоносные решения по ситуации на границе Сирии и Турции

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва Анкара вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийской-турецкой границе. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран», — сказал глава государства.

По словам Путина, они являются «очень важными, если не судьбоносными». Как отметил глава государства, ситуация на ситуация, которая сейчас сложилась на границе Сирии и Турции достаточно острая.