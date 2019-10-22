Глава МИД Греции посетит Москву в начале ноября

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Москву в начале ноября для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым , сообщил РИА Новости источник в Афинах.

Повестка переговоров ещё согласовывается. Ожидается, однако, что обсуждаться будут двусторонние вопросы, включая политический диалог, экономическое, энергетическое, культурное и гуманитарное сотрудничество.

Помимо этого ожидается обсуждение региональных и международных вопросов, отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО.

В интервью воскресной газете "Катимерини" несколько дней назад Дендиас сказал, что планирует встретиться с министром иностранных дел России Лавровым.

Он сообщил, что хотел бы получить более четкую позицию России по вопросам нарушения суверенитета и суверенных прав Республики Кипр. По его словам, очевидно, что Грецию не радует продажа С-400 Турции.

Он заявил, что Греция является дружественной страной с Россией и будет стремиться к искренним отношениям с ней.