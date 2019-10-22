Артем Шейнин высказался об образе Украины на российском ТВ

Владимир Путин. Фото: Владимир Веленгурин/КП В беседе с Норкиным Артем Шейнин заметил, что в той части программы, которую он ведет, этого вопроса не касался вообще. Что касается тех людей, которые увидели в словах президента критику в адрес и рекомендацию что-то изменить, то журналист уверен, что есть два варианта — либо это манипуляция, либо неумение читать. «Я в этой фразе услышал ровно то, что если мы в своей программе про Украину не обобщаем, что Украина и украинцы — это все в негативном контексте, то в этот момент вся причина для вопросов и ко мне, и к тебе, и к большинству тех, кого я знаю, заканчивается», — заявил Шейнин.

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Ведущий программы «Время покажет» уточнил, что не считает фразу Путина адресованной ему и его передаче. Он напомнил, что сам президент не раз критически высказывался об украинских властях. И тогда никто не думал, будто он говорит о народе Украины. «Те на Украине, кто смотрит российские политические шоу, и те, кто считает себя частью братского нам народа, ни я, ни ты, ни люди с других каналов в адрес этих людей ничего негативного в программах не позволяет», — подчеркнул Шейнин.