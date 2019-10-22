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Переговоры Путина и Эрдогана длятся более трех часов 

Газета.Ru 1 час назад
Переговоры Путина и Эрдогана уже превысили три часа
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры лидеров длятся уже три часа, сообщает ФАН.
Уточняется, что встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.
Сначала что лидеры провели беседу тет-а-тет, на которой не присутствовали члены делегаций.
Предположительно, главной темой встречи стала ситуация в Сирии.
До этого Путин отметил важность консультаций с Эрдоганом. Он выразил надежду на то, что российско-турецкие отношения сыграют свою роль в урегулировании всех трудных вопросов, которые сложились в регионе на данный момент.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин
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