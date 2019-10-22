Переговоры Путина и Эрдогана уже превысили три часа

Переговоры Путина и Эрдогана длятся более трех часов

Уточняется, что встреча стартовала в 13:27 по московскому времени.

Сначала что лидеры провели беседу тет-а-тет, на которой не присутствовали члены делегаций.

Предположительно, главной темой встречи стала ситуация в Сирии.

До этого Путин отметил важность консультаций с Эрдоганом. Он выразил надежду на то, что российско-турецкие отношения сыграют свою роль в урегулировании всех трудных вопросов, которые сложились в регионе на данный момент.