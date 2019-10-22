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Российский вице-премьер снялся в рекламе 

Lenta.ru 2 часа назад
Российский вице-премьер снялся в рекламе
Фото: ТАСС
Вице-премьер Максим Акимов снялся в рекламе онлайн-оформления протокола при ДТП. Ролик размещен на YouTube-канале «Национальная программа Цифровая экономика РФ».
Видео называется «Совещание у вице-премьера Максима Акимова по продвижению суперсервисов». По сюжету, на встрече несколько человек предлагают свое видение того, как можно снять рекламу новой услуги.
Одна из участниц обсуждения предлагает задействовать в рекламе блогершу, которая якобы попадет в ДТП и запишет обзор. Другой зачитывает рэп об услуге, а третий предлагает пригласить в рекламу балерин, которые попадают в аварию и учатся оформлять протокол онлайн во время танца.
После того, как все приглашенные на совещание выступили, оценивавшая их презентации заказчица обращается к Акимову, который все это время стоял у окна: «Обойдемся без роликов?».
«Вот, хорошая идея», — отвечает вице-премьер и покидает комнату.
Суперсервисы призваны упростить гражданам получение государственных услуг. С их помощью россияне, к примеру, смогут оперативно оформить выплаты на ребенка, встать в очередь в детский сад, оформлять мелкие ДТП по европротоколу или подавать документы на поступление в вуз. Всего определено 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых разработают суперсервисы. Их появление в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика».
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Политика , Максим Акимов
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