Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: переговоры президентов России и Турции будут сложными 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
«Переговоры президентов РФ и Турции будут сложными»
Фото: Пресс-служба Кремля
Переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана — по Сирии будут сложными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отметив, что беседа не сможет быть короткой.
По словам Пескова, переговоры начнутся с узкого состава. Кроме того, предстоящая обстоятельная встреча пройдёт «без каких-либо компонентов двустороннего визита».
Ранее Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным отвод курдских сил из Сирии и в целом ситуацию в стране.
Военная операция «Источник мира» началась 9 октября. За это время были нейтрализованы почти 800 «террористов». В минувший четверг Турция договорилась с США о приостановке операции на 120 часов для отвода курдских сил. Однако Эрдоган заявил, в случае невыполнения обязательств — операция возобновится.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Парламентская газета: последние новости
Медведев: КоАП должен быть понятным и эффективным Медведев: КоАП должен быть понятным и эффективным Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения Кирилл Вышинский вошёл в состав СПЧ Кирилл Вышинский вошёл в состав СПЧ
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ядерный щит России проверят на прочность
Ядерный щит России проверят на прочность25
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная
Жертвой резни в Новой Москве оказалась беременная7
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы
Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушенной дамбы3
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Названа причина смерти дочери посла Ирана22
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили
«Сломал два ребра»: Екатерину Гольдман жестоко избили
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
Названа причина смерти дочери посла Ирана
23:56
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Происшествия
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Другое
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
03:05
Помочь славянам: для чего Россия вооружает Сербию
Армия Войска
Американцев выгоняют из Ирака
06:08
Американцев выгоняют из Ирака
Армия Ближний Восток
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
01:48
На месте прорыва дамбы найден сейф с золотом
Происшествия Катастрофы
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение