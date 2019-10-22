«Переговоры президентов РФ и Турции будут сложными»

Песков: переговоры президентов России и Турции будут сложными

«Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отметив, что беседа не сможет быть короткой.

По словам Пескова, переговоры начнутся с узкого состава. Кроме того, предстоящая обстоятельная встреча пройдёт «без каких-либо компонентов двустороннего визита».

Ранее Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным отвод курдских сил из Сирии и в целом ситуацию в стране.

Военная операция «Источник мира» началась 9 октября. За это время были нейтрализованы почти 800 «террористов». В минувший четверг Турция договорилась с США о приостановке операции на 120 часов для отвода курдских сил. Однако Эрдоган заявил, в случае невыполнения обязательств — операция возобновится.