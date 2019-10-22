В Кремле прокомментировали внеплановые проверки

Кремль прокомментировал рост числа внеплановых проверок

Число плановых проверок в России , по официальным данным, снижается, в части внеплановых в некоторых регионах действительно отмечен рост, в Кремле рассчитывают на обеспечение вскоре полной прозрачности этой сферы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Вы знаете, по плановым проверкам есть данные, которые говорят о том, что это количество сокращается, и президенту неоднократно докладывалось о том, что это количество сокращается. Поэтому здесь нужно смотреть на источники этих данных», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать данные о росте количества плановых и внеплановых проверок в этом году на фоне стремления властей, напротив, сокращать их число и улучшать условия для бизнеса.

«Что касается внеплановых проверок, то в некоторых областях действительно есть тенденция к увеличению. Чаще всего это бывает из-за появляющихся обстоятельств — вспомните пожары страшные, которые были; естественно, наши противопожарные службы начинают более активно работать, и это оправдано, потому что мы теряли наших граждан в этих ужасных пожарах», — сказал он.

Песков в связи с этим также напомнил и о недавних трагических событиях с прорывом дамбы в Красноярском крае.

«Возьмите историю в Красноярске с этими дамбами, с гидротехническими сооружениями — тоже требует определенной проверочной деятельности, потому что это связано с безопасностью жителей. Поэтому здесь нужно рассматривать в комплексе», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков вместе с тем упомянул, что для совершенствования контрольно-надзорной деятельности сейчас принимается целый комплекс мер и напомнил, в частности, о профильном интернет-ресурсе, который был создан корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минэкономразвития . Этот портал нацелен как раз на придание полной транспарентности процессу проверок, сопоставление официальных и неофициальных данных в этой части, уточнил Песков.

«Поэтому меры предпринимаются, и в этом плане мы надеемся, что в скором времени будет абсолютная прозрачность», — пресс-секретарь президента России.