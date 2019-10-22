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Горбачев озвучил победителей в холодной войне 

Российская Газета + ещё 3
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада. При этом, по его словам, Запад приписывает все заслуги только себя, несмотря на то что россияне много сделали для завершения холодной войны и гонки вооружений.
Между тем, по словам Горбачева, в дипотношениях нужно смотреть вперед, а не назад. Он отметил, что только сообща можно решить проблемы бедности, климата и другие, пишет Welt am Sonntag.
Горбачев подытожил, что страны Запада "не выдержали испытания новой эпохой", и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Россией. Он отметил, что Запад следует принципу вседозволенности — "применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия…"
Ранее Горбачев сообщил, что некоторое время назад обращался к президенту России Владимиру Путину, а также к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. "На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность", — констатировал Горбачев, добавив, что им приходится править в весьма тревожное время.
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Политика , Видео , В мире , Михаил Горбачев , Владимир Путин , Совбез ООН
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