Не выдержали испытаний: Горбачев упрекнул Запад

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение «холодной войны» общей победой СССР и Запада. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в интервью Welt am Sonntag.

По словам Горбачева, западные страны, в первую очередь США , присвоили себе эту победу, «трубили об этом повсюду».

«При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом — об этом тоже не подумали», — отметил экс-президент.

После этого, по словам Горбачева, Запад стал вести себя так, будто ему все позволено: «применять силу без санкции Совета Безопасности ООН , нарушать международные договоры, навязывать свои условия», расширять НАТО и объявлять его гарантом безопасности на европейском континенте и за его пределами.

«В целом приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой», — заявил Горбачев.

По его мнению, в этом кроется причина нынешних мировых проблем.

Горбачев призвал прекратить попытки изоляции России и бороться с проблемами и вызовами совместно, объединив усилия.