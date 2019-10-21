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Не выдержали испытаний: Горбачев упрекнул Запад 

Рамблер 27 минут назад
Не выдержали испытаний: Горбачев упрекнул Запад
Фото: Reuters
Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение «холодной войны» общей победой СССР и Запада. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в интервью Welt am Sonntag.
По словам Горбачева, западные страны, в первую очередь США, присвоили себе эту победу, «трубили об этом повсюду».
«При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом — об этом тоже не подумали», — отметил экс-президент.
После этого, по словам Горбачева, Запад стал вести себя так, будто ему все позволено: «применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия», расширять НАТО и объявлять его гарантом безопасности на европейском континенте и за его пределами.
«В целом приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой», — заявил Горбачев.
По его мнению, в этом кроется причина нынешних мировых проблем.
Горбачев призвал прекратить попытки изоляции России и бороться с проблемами и вызовами совместно, объединив усилия.
«Надо избавляться от оружия массового уничтожения, не допустить новой гонки вооружений, надо спасать климат, окружающую среду, решать проблемы бедности и неравенства», — перечислил бывший лидер СССР.
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Комментарии1
Политика , Михаил Горбачев , Совбез ООН , НАТО , США
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