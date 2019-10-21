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Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин и Голодец обсудили вопросы развития спорта.
Президент в ходе встречи отметил, что для развития данной сферы необходима координация работы между всеми уровнями власти.
«На муниципальном уровне часто принимаются решения, которые потом не подтверждены ресурсами, и происходит сбой на этом уровне — между государственным и муниципальным», — сказал Путин.
Ранее Голодец поздравила Андрея Рублёва с победой на теннисном Кубке Кремля.
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Политика , Андрей Рублев , Ольга Голодец , Владимир Путин
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