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Путин сообщил Макрону, что требуется от Киева на Донбассе 

SM News + ещё 4 1 час назад
Путин рассказал Макрону о решении кризиса на Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о перспективах урегулирования кризиса на Донбассе. Глава европейской страны набрал Путина в понедельник.
По информации пресс-службы Кремля, во время общения лидеры двух держав подчеркнули безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса.
"От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в «нормандском формате» и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», — напомнили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин указал президенту Франции, что новый саммит «нормандской четвёрки» нужно готовить тщательно и профессионально. По его мнению, это позволит выработать новые шаги "в контексте полного выполнения Минских соглашений".
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Комментарии1
Политика , В мире , Украина , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Киев
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