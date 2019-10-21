Путин рассказал Макрону о решении кризиса на Донбассе

Путин сообщил Макрону, что требуется от Киева на Донбассе

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о перспективах урегулирования кризиса на Донбассе. Глава европейской страны набрал Путина в понедельник.

По информации пресс-службы Кремля, во время общения лидеры двух держав подчеркнули безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в «нормандском формате» и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», — напомнили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин указал президенту Франции, что новый саммит «нормандской четвёрки» нужно готовить тщательно и профессионально. По его мнению, это позволит выработать новые шаги "в контексте полного выполнения Минских соглашений".