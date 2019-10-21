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Нарышкин назвал причины зависти Запада к России 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Названы причины зависти Запада к России
Фото: ТАСС
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия в современном мире является одним из ведущих центров силы, и перечислил поводы для зависти со стороны Запада. Об этом он написал в сербской газете «Вечерние новости».
«В современном мире Россия снова один из ведущих центров силы, сегодня нашу страну отличают сильные ценности, из-за которых нам многие на Западе завидуют: мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность решительно действовать на международной арене. Мы снова готовы защищать себя и своих союзников и друзей», — написал Нарышкин, передает ТАСС.
Он отметил, что «ожидания американских политических стратегов не исполнились — создание однополярного мира на обломках других стран со стороны Вашингтона не удалось».
Нарышкин уточнил, что современный мир тяготеет к многополярности, а принципы, обозначенные на конференциях в Ялте и Потсдаме, «релевантнее, чем когда бы то ни было».
В своей статье, посвященной 75-ой годовщине освобождения Белграда от войск гитлеровской Германии, Нарышкин также отметил, что Россия призвана помешать Европе создать «дивный новый мир».
«Для России и Сербии события Второй мировой войны служат важным напоминанием не только об общности исторических судеб наших народов, об одержанных славных победах и о понесенных тяжелых утратах. На этой кровавой странице мировой истории в определенном смысле выписана суть исторической миссии России и родственных ей славянских государств — всеми силами удерживать Европу от окончательного отрыва от христианской традиции и попыток сотворить на Земле «дивный новый мир», — написал он, передает «Интерфакс».
Глава СВР уточнил, что не имеет значения, строится ли «дивный новый мир» на «культе расовой исключительности, цивилизационного или технологического превосходства, массового потребления или, к примеру, тоталитарного господства кибертехнологий».
Он также отметил, что конец 20 века, «обернувшийся геополитическими трагедиями для России и для Сербии» — это пример того, какую высокую цену приходится платить за перекройку границ и «переформатирование» отдельных элементов миропорядка.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сербию предостерег от «передела карты Балкан».
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Комментарии2
Политика , В мире , Дмитрий Медведев , Сергей Нарышкин , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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