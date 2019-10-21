Ушаков прокоментировал ситуацию в Сирии

В Сирии необходимо добиваться долгосрочной стабильности, заявил Ушаков

Необходимо добиваться долгосрочной стабильности в Сирии с учетом интересов всех групп сирийского народа и создать условия, которые бы не мешали проведению первого заседания конституционного комитета САР, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

"Главное — добиваться, и мы это делаем на постоянной основе, долгосрочной стабильности в Сирии и регионе, и считаем, что этого можно добиться на основе только восстановления единства Сирии. Исходим из того, что интересы всех этноконфессиональных групп сирийского народа будут учтены", — сказал Ушаков на брифинге.

"Особенно важно, мы неоднократно это подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерба общему урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса. Это особенно важно в эти дни, с учетом того, что в конце октября проводится первое заседание конституционного комитета. Он уже сформирован, главное сейчас — создать такие условия, которые бы не мешали проведению первого заседания", — добавил он.