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В Сирии необходимо добиваться долгосрочной стабильности, заявил Ушаков 

РИА Новости 2 часа назад
Ушаков прокоментировал ситуацию в Сирии
Фото: РИА Новости
Необходимо добиваться долгосрочной стабильности в Сирии с учетом интересов всех групп сирийского народа и создать условия, которые бы не мешали проведению первого заседания конституционного комитета САР, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Главное — добиваться, и мы это делаем на постоянной основе, долгосрочной стабильности в Сирии и регионе, и считаем, что этого можно добиться на основе только восстановления единства Сирии. Исходим из того, что интересы всех этноконфессиональных групп сирийского народа будут учтены", — сказал Ушаков на брифинге.
"Особенно важно, мы неоднократно это подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерба общему урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса. Это особенно важно в эти дни, с учетом того, что в конце октября проводится первое заседание конституционного комитета. Он уже сформирован, главное сейчас — создать такие условия, которые бы не мешали проведению первого заседания", — добавил он.
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Политика , Юрий Ушаков , Конституционный комитет Госдумы , Сирия
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