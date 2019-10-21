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Путин обсудит Украину и Сирию с Макроном 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Путин обсудит с Макроном Украину и Сирию
Фото: ТАСС
Ситуация на Украине беспокоит Кремль, не скрывал Ушаков. Советники провели определенную работу, их договоренности были закреплены решениями Минской контактной группы: в частности, был подписан согласованный текст "формулы Штайнмайера", график разведения на линии соприкосновения в двух пунктах.
"После этого начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева", — отметил помощник российского президента.
Батальоны украинских нациналистов прибыли к населенным пунктам Золотое и Петровское, чтобы не допустить разведения сторон и могли занять позиции украинских вооруженных сил в случае их отвода.
"Многое сейчас непонятно, — заметил Ушаков. — Плюс противоречивые неконструктивные заявления… по итогам контактной группы. Плюс сумятица от других представителей из Киева, в том числе президента Украины Владимира Зеленского".
"Особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, — оценил помощник российского президента. — Хотя желание провести такую встречу всех сторон имеется, но наша позиция всем известна: мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе чтобы был согласован ранее проект итоговых решений и чтобы были намечены дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности".
"Мы готовы проводить саммит, но нужно тщательно его готовить", — напомнил кремлевский чиновник позицию Москвы.
Ушаков напомнил, что Путин и Меркель договорились еще раз поручить и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и пытаться согласовать позиции.
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Комментарии1
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Киев , Сирия
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