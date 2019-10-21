Россия направила в ЦАР военных

Всего в Центральноафриканскую Республику будет направлено 14 российских военных.
Россия направила в ЦАР в августе десять военнослужащих в составе миротворческой миссии ООН, а еще четыре военнослужащих прибудут в страну до конца года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В состав многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР направлены российские миротворцы: 10 военнослужащих в августе, еще четыре до конца года», — сказал Ушаков.
Ушаков подчеркнул, что россия вносит важный вклад в урегулирование и нормализацию ситуации в Центральноафриканской Республике.
Ранее сообщалось, что представительство Минобороны РФ будет работать в Центральноафриканской Республике. Российские представители будут оказывать ЦАР поддержку в строительстве вооруженных сил.