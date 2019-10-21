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Путин и Нетаньяху обсудили просьбу о помиловании Иссахар 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Путин и Нетаньяху обсудили помилование Иссахар
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре говорили о возможности помилования осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Эта тема на слуху, и она в той или иной степени затрагивалась», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
На прошлой неделе Нетаньяху официально попросил Путина помиловать Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
В Кремле заявили, что Путин рассмотрит обращение.
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Политика , В мире , Юрий Ушаков , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , РИА Новости , Израиль
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