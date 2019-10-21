Макрон позвонил Путину

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Путин и Макрон по телефону обсудили Сирию и Украину 

Национальная Служба Новостей + ещё 15 38 минут назад
Состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора были затронуты вопросы военного конфликта в Сирии и ситуация на Украине.
В частности, президенты отметили важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также необходимость запуска межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Путин также отметил, что Россия выступает посредником в переговорах между конфликтующими сторонами для урегулирования ситуации в регионе.
В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин и Макрон отметили важность реализации достигнутых договоренностей, в частности, разведения сил в Донбассе и внедрение в законодательство Украины «формулы Штайнмайера». Президенты также обсудили проведение очередного саммита «нормандской четвёрки». По словам Путина, он требует тщательной подготовки.
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Политика , Видео , В мире , Европа , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Сирия , Франция
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