Лавров назвал средство решения мировых проблем

Все конфликты современного мира должны решаться в русле решений, принимаемых Советом безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все без исключения конфликты современного мира должны решаться на почве тех решений, в русле тех решений, которые принимает Совет безопасности. Это касается сирийского урегулирования, и урегулирования кризиса вокруг Косово, Ливии, Йемена, иранской ядерной программы. Они должны решаться, конечно, на основе и в русле тех договоренностей, которые были достигнуты, закреплены Советом безопасности. То же самое касается ещё одной весьма острой напряжённости современности, имею в виду напряжённость в Персидском заливе", — сказал Лавров на XII Конвенте Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).
По словам главы российского МИД, развивающийся мир заслуживает того, чтобы его интересы были более серьезно и глубоко учтены в международных структурах, в частности, в ООН. Он также отметил, что одной из наиболее острых задач, решаемых в ООН, является реформа Совета безопасности.
"Мы будем последовательно поддерживать устремления стран Азии, Африки и Латинской Америки эту несправедливость (большинством стран Запада в СБ ООН — ред.) скорректировать и обеспечить дополнительную представленность странам развивающихся контингентов в этом ведущем органе Организации объединенных наций", — сказал Лавров.