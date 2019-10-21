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Российских чиновников призвали потрудиться без выходных ради нацпроекта 

Lenta.ru 1 час назад
Чиновников оставят без выходных ради нацпроекта
Фото: РИА Новости
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал сотрудников регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта работать в две смены и без выходных, чтобы успеть вовремя завершить все работы, запланированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его слова в понедельник, 21 октября, приводит ТАСС.
Как отметил Осипов, в настоящее время работа по ремонту дорог в регионе оценивается как неудовлетворительная.
«Вы упускаете лучшее время, вам не удается простая работа, а замахиваетесь на сложные задачи», — обратился он к чиновникам в ходе оперативного совещания исполнительных органов власти Забайкалья.
Губернатор также поручил сотрудникам министерства составить перечень объектов, где есть риски не завершить строительство до конца сезона. Обсудить его планируется на специальном совещании, которое состоится в ближайшее время и куда будут приглашены подрядчики.
16 октября сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за слабые показатели реализации нацпроекта по безопасности автодорог.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.
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Комментарии4
Политика , Александр Осипов , Дмитрий Медведев , Минстрой , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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