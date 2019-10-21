Минтруд прокомментировал закон о домашнем насилии

Минтруд ознакомился с проектом закона о домашнем насилии

Минтруд России ознакомился с законопроектом о домашнем насилии, направив свои замечания и рекомендации, заявил первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко

В середине сентября прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Тогда принимавшая в нем участие член СПЧ РФ Ирина Киркора сообщила, что текст законопроекта подготовлен и после доработки будет представлен на следующем заседании рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.

"Проект закона нам удалось посмотреть в министерстве, мы даже уже успели на четырёх целых листиках замечания и предложения сформулировать. Но для нас четыре листа замечаний это, считайте, что нет замечаний, первый подход просто", — сказал Вовченко в ходе парламентских слушаний на тему "Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Законодательное регулирование".

Он подчеркнул важность профилактических мер проекта, добавив, что новая система, которая предполагается законопроектом, требует больше времени, а также принятия дополнительных мер в сфере создания социальных услуг и услуг в области социального обслуживания.

"Большое место уделено профилактической работе с точки зрения социальных услуг и услуг в области социального обслуживания. Люди, которые эти услуги будут и должны оказывать, они должны откуда-то появиться… Понятно, что это люди, которых надо научить и надо расписать технологии и придётся субъектам закладывать деньги… Это ещё достаточно длительный процесс может быть. Это не волшебная палочка, что мы написали закон и все сразу же пойдёт", — добавил Вовченко.

Он также подчеркнул, что домашние насилие влечёт экономические, демографические потери, а также приводит к развалу семьи.