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Минтруд ознакомился с проектом закона о домашнем насилии 

РИА Новости 2 часа назад
Минтруд прокомментировал закон о домашнем насилии
Фото: РИА Новости
Минтруд России ознакомился с законопроектом о домашнем насилии, направив свои замечания и рекомендации, заявил первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко.
В середине сентября прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Тогда принимавшая в нем участие член СПЧ РФ Ирина Киркора сообщила, что текст законопроекта подготовлен и после доработки будет представлен на следующем заседании рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
"Проект закона нам удалось посмотреть в министерстве, мы даже уже успели на четырёх целых листиках замечания и предложения сформулировать. Но для нас четыре листа замечаний это, считайте, что нет замечаний, первый подход просто", — сказал Вовченко в ходе парламентских слушаний на тему "Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Законодательное регулирование".
Он подчеркнул важность профилактических мер проекта, добавив, что новая система, которая предполагается законопроектом, требует больше времени, а также принятия дополнительных мер в сфере создания социальных услуг и услуг в области социального обслуживания.
"Большое место уделено профилактической работе с точки зрения социальных услуг и услуг в области социального обслуживания. Люди, которые эти услуги будут и должны оказывать, они должны откуда-то появиться… Понятно, что это люди, которых надо научить и надо расписать технологии и придётся субъектам закладывать деньги… Это ещё достаточно длительный процесс может быть. Это не волшебная палочка, что мы написали закон и все сразу же пойдёт", — добавил Вовченко.
Он также подчеркнул, что домашние насилие влечёт экономические, демографические потери, а также приводит к развалу семьи.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье. В свою очередь, глава СПЧ Михаил Федотов выразил надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
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Комментарии1
Политика , Общество , Алексей Вовченко , Ирина Киркора , Татьяна Москалькова , Михаил Федотов , Минтруд , Совет по правам человека , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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