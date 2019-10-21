Песков заявил, что Telegram в России не запрещён

Мессенджер Telegram в России не запрещен для использования и задействован, в частности, в управлении сетевым проектом на базе российских университетов. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сообщает ТАСС. Как писал «Рамблер», решение суда о блокировке Telegram вступило в силу весной 2018 года. Причиной стал отказ руководителей мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на усилия Роскомнадзора , сервис все ещё доступен пользователям. «Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — об этом спецпредставитель президента заявил на одной из сессий международного форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково». Он также отметил, что блокировка мессенджера провела к быстрому развитию технологии фильтрации информации и обхода фильтров. «В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — подчеркнул Песков.

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