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Песков заявил, что Telegram в России не запрещён 

Рамблер + ещё 4 57 минут назад
Песков заявил, что Telegram в России не запрещён
Фото: РИА Новости
Мессенджер Telegram в России не запрещен для использования и задействован, в частности, в управлении сетевым проектом на базе российских университетов. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», решение суда о блокировке Telegram вступило в силу весной 2018 года. Причиной стал отказ руководителей мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на усилия Роскомнадзора, сервис все ещё доступен пользователям.
«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — об этом спецпредставитель президента заявил на одной из сессий международного форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково».
Он также отметил, что блокировка мессенджера провела к быстрому развитию технологии фильтрации информации и обхода фильтров.
«В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — подчеркнул Песков.
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Политика , Интернет , Дмитрий Песков , ФСБ , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
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