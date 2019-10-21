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Эрдоган пообещал предпринять «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Эрдоган сообщил об ожиданиях от встречи с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предпринять необходимые шаги по Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, намеченной на 22 октября в Сочи.
« [Операция ВС Турции «Источник мира»] была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NTV.
Эрдоган напомнил, что во вторник посетит Россию.
«Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги», — сообщил турецкий лидер.
17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сирия , Сочи , Турция
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