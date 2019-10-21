Эрдоган сообщил об ожиданиях от встречи с Путиным

Эрдоган пообещал предпринять «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

« [Операция ВС Турции «Источник мира»] была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NTV.

Эрдоган напомнил, что во вторник посетит Россию.

«Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги», — сообщил турецкий лидер.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.