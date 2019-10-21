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Бизнес-омбудсмен Титов попросил Путина вмешаться в дело главы «Т-Платформы» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Титов обратился к Путину по делу главы «Т-Платформы»
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента Владимира Путина инициировать проверку законности уголовного преследования генерального директора и акционера «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко.
Об этом рассказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член Московского ОНК Александр Хуруджи. Он отметил, что после высказывания главы государства о «посадках предпринимателей» в законодательство были внесены соответствующие поправки. Однако суды их игнорируют.
В пресс-службе бизнес-омбудсмена «Интерфаксу» рассказали, что Титов указал президенту на неверную квалификацию вменяемых Опанасенко деяний, что и повлекло избрание меры пресечения в виде ареста. Речь идёт о том, что субъектами статьи 285 УК РФ могут быть только должностные лица в госорганах и организациях. Следствие не учло в действиях гендиректора «Т-Платформы» явных признаков предпринимательской деятельности.
Как писал News.ru, Опанасенко был помещён под арест в марте по делу о госконтракте на поставку компьютеров для МВД. По версии следствия, ведомство не нуждалось в данном оборудовании. Кроме того, характеристики поставленных компьютеров не соответствовали техзаданию.
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Политика , Александр Хуруджи , Всеволод Опанасенко , Борис Титов , Владимир Путин , МВД , Интерфакс
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