Титов обратился к Путину по делу главы «Т-Платформы»

Бизнес-омбудсмен Титов попросил Путина вмешаться в дело главы «Т-Платформы»

Об этом рассказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член Московского ОНК Александр Хуруджи . Он отметил, что после высказывания главы государства о «посадках предпринимателей» в законодательство были внесены соответствующие поправки. Однако суды их игнорируют.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена «Интерфаксу» рассказали, что Титов указал президенту на неверную квалификацию вменяемых Опанасенко деяний, что и повлекло избрание меры пресечения в виде ареста. Речь идёт о том, что субъектами статьи 285 УК РФ могут быть только должностные лица в госорганах и организациях. Следствие не учло в действиях гендиректора «Т-Платформы» явных признаков предпринимательской деятельности.