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«Руку не протянет»: россияне не доверяют Лукашенко 

Рамблер 1 час назад
«Руку не протянет»: россияне не доверяют Лукашенко
Фото: ТАСС
52% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не уверены в том, что в трудную минуту Белоруссия «протянет России руку». Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. По их мнению, Белоруссия уже много раз проявляла себя не как дружеская сторона.
38% проголосовавших уверены в обратном. Они считают, что раз наши страны являются союзниками, то и волноваться абсолютно не стоит.
А 10% опрошенных не стали давать какие-либо комментарии на эту тему, поскольку этот вопрос для них слишком сложный.
Всего в опросе приняли участие 5051 человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов как на врагов, отвернувшихся от России, и назвал Москву главным стратегическим партнером Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский президент выразил уверенность, что все проблемы в отношениях двух стран будут решены.
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Комментарии
Политика , Александр Лукашенко
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