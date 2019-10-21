Назван размер компенсаций семьям погибших под Красноярском

Семьи погибших при прорыве дамб в Красноярске получат по миллиону рублей

Все семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае , независимо от места проживания, получат по одному миллиону рублей, сообщила журналистам министр социальной политики края Ирина Пастухова.

В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.

"Губернатором принято решение о выделении адресной материальной помощи семьям погибших в размере одного миллиона рублей независимо от места из проживания. Семьи, в которых находятся пострадавшие члены семьи, сегодня их 20 человек, также от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью, и семьям, где числятся родственники пропавших без вести … После завершения аварийно-спасательной операции также рассматривается вопрос о выделении адресной материальной помощи до 500 тысяч рублей", — сказала Пастухова.

Она отметила, что в Красноярск приезжают родственники погибших и организована их встреча. Они размещаются в гостиницах, с ними работают психологи и оказывается вся необходимая поддержка. Также на каждую семью оформляется социальный паспорт, в дальнейшем за каждой семьей будет закреплен социальный работник.

Она добавила, что родственники опознают погибших.