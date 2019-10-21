Депутат рассказал о льготах для «жертв перестройки»

Депутат: Сначала признание «жертв перестройки», льготы — потом

Автор инициативы о «жертвах перестройки» в эфире НСН порадовался результатам опроса ВЦИОМ

Четверть россиян считают, что стали «жертвами перестройки». Об этом говорится в данных опроса, проведённого ВЦИОМ. При этом 70% респондентов отказались считать себя «жертвами», а 5% затруднились ответить на вопрос.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предлагал выделить «жертв перестройки» в отдельную льготную категорию. По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

В эфире НСН парламентарий заявил, что результаты опроса только подтверждают необходимость реализации его инициативы.

«Я уверен, что когда-то мы придём к этому. Я понимаю, что общественное обсуждение набирает обороты. Люди увидели, что государство должно так или иначе отвечать за те ошибки, которые совершало. Делать выводы. Всё-таки люди хотят, чтобы в ближайшее время в каком-то формате данная категория была зафиксирована в законе, как имеющая быть», — отметил Чернышов.

По его словам, именно на такие данные общественного мнения он надеялся, когда предлагал выделить «жертв перестройки».

«Когда я предлагал инициативу, то рассчитывал именно на такие цифры. Не все люди, у кого были проблемы в тот период, будут себя относить к данной категории. Однако те, кто себя такими видят, те, кто придёт в многофункциональные центры, те, кто обратится на сайт госуслуг, всё равно заявят о том, что считают себя таковыми», — подчеркнул депутат.

Однако, какие именно льготы должны получить «жертвы перестройки», законодатель не уточнил.

«Для начала нужно признать. Вот когда мы признаем, когда мы начнём широкую, глубокую общественную дискуссию, обсуждение данной проблемы, тогда можно будет говорить предметно. Ведь признание не отягощает бюджет, признание наоборот избавляет от ошибок в будущем. Как только мы к этому подступимся, когда мы преодолеем этот барьер, вот тогда можно будет говорить о льготах», — добавил Чернышов.