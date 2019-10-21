«Континент возможностей»: что Россия делает в Африке

Россия готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой, заявил Владимир Путин . Однако некоторые страны Запада пошли по другому пути, запугивая и шантажируя суверенные государства африканского континента. По словам Путина, так они пытаются вернуть бывшие колонии «в новой обертке», выкачивая сверхприбыли.

Москва вернется в Африку и намерена сотрудничать со странами континента цивилизованно и в рамках закона, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мы готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле», — подчеркнул он.

По словам российского лидера, некоторые страны Запада вместо добропорядочного сотрудничества с суверенными государствами Африки предпочитают давление и шантаж. Так они пытаются вернуть утраченные колонии «в новой обертке», чтобы выкачивать сверхприбыли.

«Они стремятся эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски», — отметил Путин. По его словам, западные партнеры, возможно, именно поэтому стараются помешать приходу России в Африку.

Российский лидер заявил, что отнюдь не только Западная Европа, США Китай заинтересованы в совместных проектах с африканскими странами. Африка становится континентом возможностей, который привлекает также Турцию , Индию, страны Персидского залива и прочие развитые страны.

«Африка обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью», — подчеркнул Путин, добавив, что население и потребление африканских государств растет, увеличивается внутренний рынок, открываются «существенные» перспективы для инвестиций.

РФ и страны Африки будут вместе отстаивать общие экономические интересы, добавил Путин. В частности, он предложил снижать долю доллара и переходить на другие валюты.

Война на африканском континенте между крупными державами не нужна местным жителям, убежден президент России. Напротив, африканцы заинтересованы в совместной борьбе с терроризмом, криминалом, наркотрафиком, бесконтрольной миграцией и нищетой.

Путин подчеркнул, что к такой работе Россия готова — «африканская» повестка Москвы направлена в будущее и не приемлет «геополитических игр».

Сфера влияния России в Африке в последнее время расширяется, и это беспокоит Вашингтон. В конце лета 2019 года издание The Intercept опубликовало ответ на запрос конгресса, данный генералами USAFRICOM — Африканского командования США. По словам военных, сейчас Россия имеет определенный вес в десяти странах континента — кроме Алжира и Анголы в их числе — Центральноафриканская республика (ЦАР).

Среди российских интересов в Африке — добыча полезных ископаемых, нефти и газа, а также строительство атомных электростанций. РФ также предлагает своим новым партнерам поставки военной техники и ремонт старых боевых машин, поставленных еще во времена СССР.

В ответе генералов говорится, что Пентагон крайне недоволен «эксплуататорскими усилиями русских», поэтому США продолжают борьбу за место ключевого партнера африканских стран. Однако помешать России американцы не в состоянии, потому что Москва улучшает отношения с теми странами, к которым Вашингтон безразличен.

Росатом и На африканском рынке есть три ключевых российских актора — Роснефть Рособоронэкспорт . Пока что у этих госкомпаний есть твердые позиции в Северной Африке, но заметно стремление на юг.

Там влияние России ослабло после распада СССР. Пионером в этот раз выступил Росатом, договорившийся построить АЭС в Нигерии и сотрудничающий с Суданом, Конго (ДРК) и Эфиопией.

При этом с 2009 года товарооборот России с Африкой возрос более чем на $10 млрд — с $5,7 млрд до $17,4 млрд (данные двухлетней давности). Однако эти цифры несравнимы с аналогичными показателями Китая и США.

У Вашингтона в Африке 34 военные базы, а товарооборот составляет несколько сотен миллиардов долларов. У Китая торговля с Африкой достигает $170 млрд Поэтому России приходится искать незанятые ранее участки рынка.

Мировые инвесторы заинтересованно смотрят на Африку также потому, что там именно на этом континенте находятся одни из самых быстрорастущих экономик мира. По данным Международного валютного фонда, в 2018 году в пятерку лидеров в Африке входили — Эфиопия (7,5% роста ВВП), Кот-д'Ивуар (7,4%), Руанда (7,2%), Сенегал (7%) и Гана (6,3%).