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Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 22 минуты назад
Минздрав сообщил о модернизации поликлиник
Фото: РИА Новости
Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения — поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба ведомства.
«Минздрав приступил к модернизации первичного звена здравоохранения. Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах», — передает РИА «Новости» сообщение Минздрава.
Там отметили, что один из основных принципов модернизации — это обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Кроме того, в 480 населенных пунктах России наблюдаются проблемы с доступом к медучреждениям первичного звена.
В рамках модернизации планируется также изменить условия работы медицинских кадров, поскольку в настоящее время врачи и санитары предпочитают работать в больницах, а не поликлиниках, пояснили в пресс-службе.
«Модернизация также предполагает вовлечение частных медицинских организаций в оказание медицинских услуг и обеспечение лекарственными препаратами граждан в амбулаторных условиях. Речь идет о вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — заявили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что обеспечение пациентов лекарствами позволит снизить риск повторных осложнений.
Как рассказали в ведомстве, обязательные требования к «бережливым поликлиникам» в России будут закреплены законодательно уже летом 2020 года.
«Обязательные требования и степень медицинских организаций, внедряющих новую модель на основе бережливых технологий, будут законодательно закреплены уже летом 2020 года, что позволит субъектам РФ существенно расширить внедрение новой модели и уже в 2020 году вводить стимулирующие выплаты тем руководителям и медицинским работникам, чьи организации соответствуют этому статусу», — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин провел совещание по модернизации первичного звена здравоохранения. Он потребовал не снидать доплаты медикам при увеличении доли оклада в структуре зарплаты.
На заседании Путин также анонсировал проведение заседания Госсовета по здравоохранению.
Напомним, 9 октября премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения по его поручению.
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Комментарии
Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА Новости
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