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Шойгу призвал Россию, США и Турцию повысить уровень безопасности в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Шойгу призвал повысить уровень безопасности в Сирии
Фото: РИА Новости
События в Сирии после начала там военной операции Турции приняли нежелательный оборот, России, Турции и США надо повысить уровень безопасности в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, — наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами — всё-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе. А те события, которые происходят последние дни, они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли", — сказал министр, общаясь в понедельник с участниками Пекинского Сяншаньского форума.
Он подчеркнул, что "часть лагерей и часть мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и террористы стали "растекаться".
"Куда они пойдут дальше — этого никто не знает. Но на сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения. И не только на уровне "Россия — Турция — США", — сказал Шойгу.
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Политика , Армия , Сергей Шойгу , Сирия , США , Турция
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