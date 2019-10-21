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Губернатор сирийского Тартуса посетит Крым 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Губернатор сирийского города посетит Крым
Фото: РИА Новости
Губернатор сирийского города Тартус Сафуан Абу Саад приедет в Севастополь 4 ноября, чтобы обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом журналистам рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
— Пригласили губернатора Тартсуа к нам на День единства, по моей информации, он приглашение принял и будет у нас, — сообщил Развожаев. — Планируем предметно обсудить вопросы сотрудничества. Пока все находится на уровне политических деклараций, но хотелось бы конкретики.
Глава города отметил, что планирует обсудить с Сафуан Абу Саадом в том числе доставку грузов через Севастопольский морской порт. Начать грузооборот с Сирией планируют после запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту.
— Порт можно сделать транзитным, чтобы вагоны не ходили пустыми обратно, — считает Развожаев.
Он также сообщил, что Сирия будет не единственным торговым партером Севастополя.
— Изучим все возможные транспортные направления в условиях санкций. Есть страны, которые находятся в такой же сложной ситуации как Крымский полуостров, и в этом могут быть точки взаимодействия, — считает врио губернатора.
Напомним, ранее Развожаев отменил планы передачи Севморпорта в федеральную собственность. Он считает, что предприятие сможет эффективно работать, оставаясь городским.
— Предыдущее руководство города не видело возможности самостоятельного развития порта, поэтому был запущен процесс передачи его Минтрансу РФ, — пояснил Развожаев. — Мое мнение — порт надо оставить в собственности города и развивать. Министерство транспорта не против этого. Позиция Минфина РФ заключается в том, что если мы будем постоянно запрашивать дотации из бюджета, чтобы держать порт на плаву, то лучше отдать в федеральную собственность.

Справка "РГ"

В Тартусе находится пункт материально‑технического обеспечения ВМФ России — крупная военно-морская база, предназначенная для снабжения, ремонта и обеспечения российских кораблей в Средиземном море. База была образована 1971 году. В конце 2017 года утверждено соглашение о расширении ее территории на 49 лет.
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Комментарии
Политика , Михаил Развожаев , Минтранс РФ , Минфин , Республика Крым , Севастополь , Сирия , Тартус
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