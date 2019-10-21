Шойгу оценил отношения между Россией и США

Уровень отношений между Россией и США непозволительно низок, заявил Шойгу

Россия открыта для диалога с США по обеспечению стратегической стабильности, нынешний уровень отношений непозволительно низок для двух крупнейших ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник.

"Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены", — сказал министр, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.

По его словам, Россия открыта "для работы, для диалога, для встречных шагов по обеспечению более высокого уровня безопасности".