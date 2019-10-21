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Уровень отношений между Россией и США непозволительно низок, заявил Шойгу 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Шойгу оценил отношения между Россией и США
Фото: РИА Новости
Россия открыта для диалога с США по обеспечению стратегической стабильности, нынешний уровень отношений непозволительно низок для двух крупнейших ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник.
"Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены", — сказал министр, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.
По его словам, Россия открыта "для работы, для диалога, для встречных шагов по обеспечению более высокого уровня безопасности".
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Политика , США , Сергей Шойгу
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