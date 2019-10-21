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Россия рассказала об оставшихся без охраны из-за Турции тюрьмах с террористами 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Шойгу сообщил об оставленных без охраны тюрьмах в Сирии
Фото: РИА Новости
В Сирии 12 тюрем с заключенными боевиками из других стран остались без охраны из-за турецкой операции «Источник мира». Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — сказал глава оборонного ведомства.
Он также призвал объединить усилия, направленные на борьбу с террористической пропагандой и идеологией.
Ранее Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими. Речь идет о бойцах «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана».
18 октября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа.
17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы боевики YPG могли отступить за границы 30-километровой «зоны безопасности». При этом стороны пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Эрдоган объявил о начале операции против Рабочей партии Курдистана и ИГ 9 октября. Удары по позициям курдов наносятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии.
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Комментарии
Политика , Армия , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Свободная сирийская армия , Министерство обороны , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Сирия , Турция
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