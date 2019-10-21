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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое во время учений «Гром-2019» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Песков прокомментировал сбой во время учений «Гром-2019»
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы случившейся во время учений "Гром-2019" нештатной ситуацией.
Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству, написала в понедельник, что "во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация". По данным издания, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два.
"Это вопрос в Минобороны", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию.
Как сообщили в пятницу в Минобороны, 17 октября прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019" под руководством президента России, управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ. По данным военного ведомства, задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.
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Комментарии
Политика , Армия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , НЦУО РФ , Ведомости
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