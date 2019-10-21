Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: США вышли из ДРСМД для сдерживания России и Китая 

RT на русском + ещё 1
Для сдерживания: Шойгу раскрыл мотивы США по ДРСМД
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало сдерживание России и Китая.
«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — цитирует ТАСС Шойгу.
Он заявил, что этот договор «перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами».
2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения.
Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
RT на русском: последние новости
Путин заявил о готовности России к конкуренции за сотрудничество с Африкой Путин заявил о готовности России к конкуренции за сотрудничество с Африкой Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии Кадыров отметил готовность Чечни дать отпор террористам ИГ Кадыров отметил готовность Чечни дать отпор террористам ИГ
Комментарии
Политика , Армия , В мире , США , Сергей Шойгу , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США признали бесспорное лидерство России
В США признали бесспорное лидерство России163
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой136
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже104
Пенсионерка научилась пользоваться iPhone и резко похудела
Пенсионерка научилась пользоваться iPhone и резко похудела1
«Вас не приглашали»: в Алеппо митинговали против США
«Вас не приглашали»: в Алеппо митинговали против США
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё