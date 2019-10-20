Лавров раскрыл секреты в дипломатии

Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии

Сергей Лавров. В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ

По словам министра, за такими действиями может стоять желание спровоцировать на реакцию, чтобы потом "настраивать и науськивать" другие государства, которые "легко поведутся на такого рода разводку".

Он напомнил о ситуации, когда бывший президент США Барак Обама , пытаясь отомстить за поражение демократов на выборах, отобрал собственность российских дипломатов. Власти РФ не сразу среагировали на это, понимая, что это шаг, направленный на подрыв позиций нынешнего главы США Дональда Трампа

"Чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу", — указал Лавров.