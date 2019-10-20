Лавров сделала заявление о диппредставительствах РФ и США

Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США

"Когда уже наступила агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал наших дипломатов. Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа… Когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются и не снимаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали и настояли на том, чтобы количество американских дипломатов в России и российских дипломатов в США было паритетным", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

Лавров подчеркнул, что Москва "готова в любой момент эти вопросы решить на основе "нулевого варианта" и вернуться к нормальному функционированию наших дипломатических учреждений".