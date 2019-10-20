Лавров сделала заявление о диппредставительствах РФ и США

Необходимо скорее вернуться к нормальной работе диппредставительств РФ и США, Москва готова это сделать на основе "нулевого варианта", заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что главным виновником нынешнего положения дел стала администрация президента Барака Обамы.
"Когда уже наступила агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал наших дипломатов. Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа… Когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются и не снимаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали и настояли на том, чтобы количество американских дипломатов в России и российских дипломатов в США было паритетным", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
Лавров подчеркнул, что Москва "готова в любой момент эти вопросы решить на основе "нулевого варианта" и вернуться к нормальному функционированию наших дипломатических учреждений".
"Я об этом говорил с государственным секретарем США Майком Помпео, с завершившим уже свою миссию послом США в России Джоном Хантсманом. У них, по-моему, есть понимание, что когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше", — добавил глава МИД РФ.